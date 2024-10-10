Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera futbol takımı satın aldı! Futbolseverleri şaşırtan hamle

Galatasaray'ın Uruguaylı efsanesi Fernando Muslera, ülkesinde 3. lig ekibi Sportivo Bella ltalia'yı satın aldı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli kalecinin, sarı kırmızılılardan sezon sonu ayrılarak yeni takımının başına geçmesi bekleniyor.

ÜLKESİNDEN TAKIM SATIN ALDI

Uruguay 3. Ligi B Grubu'nda yer alan Sportivo Bella ltalia, 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilginin ardından topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

Fernando Muslera, 3-3 sona eren Kasımpaşa maçının ardından Instagram hesabından "Az kaldı" mesajını paylaşmıştı. 38 yaşındaki kaleci, milli takım arasında ülkesine döndü ve hem ailesini gördü hem satın alma işlerini tamamladı.