Galatasaray ile yolarını ayıran Younes Belhanda Beşiktaş yolunda!

Yunanistan'da yayın yapan Gazetta adlı internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşme halinde.

Fakat Younes Belhanda transferde ters köşe yapmaya çok yakın! Faslı futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Sarı Kırmızılıların ezeli rakibine transfer olmak üzere...

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle İspanyol basını Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyurmuştu.

Younes Belhanda ile Galatasaray'ın yolları geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zemini üzerinden yönetimi sert bir dille eleştirmişti.

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Faslı futbolcu ezeli rakibe transfer olmak üzere! İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları...

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Haberin detayında Belhanda'nın Olympiakos ile transfer görüşmesi yaptığı fakat henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi. Yunan ekibinin Mayıs ayı sonuna kadar Belhanda'ya süre verdiği ifade edildi.

'BEŞİKTAŞ, BELHANDA'YI YAKINDAN TANIYOR'

Gazzetta sitesi Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olmasındaki en büyük nedeni ise şu sözlerle okuyucularına aktardı: "Beşiktaş, Belhanda'yı yakından tanıyor. Oyuncu, Türkiye'yi ve şartları çok iyi biliyor. Görüşme oldu fakat ileri düzeyde bir anlaşma henüz söz konusu değil."

YA BEŞİKTAŞ YA OLYMPIAKOS

Younes Belhanda ile Beşiktaş'ın yanı sıra Olympiakos, Bordeaux, Sevilla, Valencia ve Real Betis de yakından ilgileniyor. Oyuncunun kısa süre içinde kararını vereceği öğrenildi. Yunan kaynaklara göre Belhanda tercihini Olympiakos veya Beşiktaş'tan yana kullanacak.



