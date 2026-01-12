Galatasaray ilk transferini bitirdi ! Raphael Onyedika'nın bonservisi, maaşı her şeyi açıklandı

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için Club Brugge ile anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak için yoğun bir çalışma yürütüyordu. Bir süredir gündemde olan Raphael Onyedika transferi, yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Transferin detayları da netleşmeye başladı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU!

Africafoot'un haberine göre Club Brugge'ün ilk başta 25 milyon Euro istediği fakat Galatasaray'ın pazarlıklarla bu rakamı düşürdüğü belirtiliyor. Galatasaray Onyedika için Club Brugge'a 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun kendisine ödenecek yıllık maaş da belli oldu. Onyedika, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

OKAN BURUK'UN FAVORİSİ...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta saha takviyesi için yalnızca Raphael Onyedika'yı istiyor. Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde ilk sırasında bulunan yıldız oyuncu hem Club Brugge hem de oyuncuyla anlaşması ile transferin her an açıklanması bekleniyor.

ONYEDIKA DİNAMİZMİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR...

Onyedika transferinin gerçekleşmesiyle Galatasaray, orta saha hattını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak. Nijeryalı oyuncu, dinamizmi, top kapma yeteneği ve oyun görüşüyle sarı-kırmızılı takıma önemli katkılar sağlayacak. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Galatasaray'ın Onyedika transferiyle birlikte Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki iddiasını artırması bekleniyor. Onyedika'nın transferiyle birlikte Galatasaray'da forma giyen bazı oyuncuların geleceği de merak konusu oldu. Orta sahada rekabetin artmasıyla birlikte bazı oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray yönetiminin, bu konuda nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek.