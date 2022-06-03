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Galatasaray ilk transferini yapıyor! Fransız basını duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftarlar binlerce yorum yaptı

03.06.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın prestijli gazetelerinden biri olan L'Equipe'in iddiasına göre Galatasaray, Dortmund'la yollarını ayıran tecrübeli orta saha Axel Witsel'in işini bitirmek üzere. Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği yıldız oyuncu için her an resmi açıklama gelebilir. Galatasaraylı taraftarlar Axel Witsel'in sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdırdı.

Galatasaray ilk transferini yapıyor! Fransız basını duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftarlar binlerce yorum yaptı
Axel Witsel

Axel Witsel

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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4 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sözleşmesinin bitimiyle ayrılmaya karar veren Axel Witsel için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Marsilya ve Galatasaray , Belçikalı ön liberonun en ciddi iki talibi. Galatasaray'ın bu transferdeki tek handikapı ise seçim süreci nedeniyle 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna 11 Haziran sonrası için teklif yapılabiliyor olması. Fransız medyası, Witsel transferinde yaşanan bu rekabete geniş yer ayırdı. L'Equipe'de yer alan son iddiaya göre, Marsilya tecrübeli futbolcuyla anlaşmak üzereyken Galatasaray'ın devreye girmesi işleri zorlaştırdı. Gazete, Sarı- Kırmızılı kulübün temsilcileri tarafından Witsel'e senelik 2 milyon Euro garanti ücret artı 1.5 milyon Euro imza parası önerdiğini ileri sürdü. Haberde, Marsilya'nın bu teklifin üzerine çıkmaya çalıştığı da vurgulandı.

SENSİBİLE DE ÇALIŞMA YAPIYOR

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Galatasaray'da başkanlık yarışına giren her iki adayın da idari menajerlik görevine getirmek istediği Cenk Ergün'ün ilgilendiği bu transferde, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin de devrede olduğu öğrenildi. Burak Elmas döneminin bitmesiyle kulüpten ayrılması beklenen İtalyan futbol adamının, yeni seçilecek başkana bir sunum yapmaya hazırlandığı, bu nedenle yeni sezona dair transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürdüğü bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

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Sarı-Kırmızılılar son olarak Axel Witsel'e 11 Haziran'daki seçimi beklemesini ve hiçbir yere imza atmamasını, kongrenin hemen sonrasında kendisinin İstanbul'a davet edileceğini iletti. Ancak Marsilya cephesinin bu transferde çok ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Fransız kulübünün ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almış olması da bu sezon Avrupa kupalarına katılamayacak olan Galatasaray karşısında çok daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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