Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor! Canlı yayında transfer müjdesini verdi! "Yüzde 90 oranında Galatasaray'da..."

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak İlkay Gündoğan iddiası Göztepe maçından sonra gündem oldu. Tugay Kerimoğlu'nun yaptığı son dakika transfer açıklaması taraftarları heyecan ve beklentiye soktu.

"İNSANLARA HAYAL SATMAYI SEVMEM AMA YÜZDE %90 İLKAY GÜNDOĞAN"

Tugay Kerimoğlu, canlı yayında transfer müjdesi vererek, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama %85-90 İlkay Gündoğan Galatasaray'da... Öyle biliyorum ama net değil." dedi.

"YA LİG SONU YA DA DEVRE ARASI..."

Sözlerine devam eden Kerimoğlu, "%10'u bırakıyorum. Ya lig sonu ya da devre arası için olabilir. Öyle bir durum var." açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Maç sonunda İlkay Gündoğan iddialarına yanıt veren Okan Buruk, "Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli." dedi.