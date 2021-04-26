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Galatasaray imzayı attırdı! Sezon sonu Premier Lig'den geliyor...

26.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leeds United'lı Ezgjan Alioski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Hatta haber Galatasaray'ın Mart ayında ön sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Galatasaray imzayı attırdı! Sezon sonu Premier Lig'den geliyor...

Galatasaray'ın ilgilendiği İngiltere Premier ekibi Leeds United'da forma giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Leeds United, 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ancak olumsuz yanıt aldı. Böylece Makedon futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Hatta haberde, Alioski'yle uzun zamandır ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol bek ile Mart ayında ön sözleşme imzaladığı iddia edildi ve yıldız ismin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Ezgjan Alioski ile aynı zamanda bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor da ilgileniyordu.

BU SEZON 32 MAÇA ÇIKTI

Leeds United'da 2017 yılından beri forma giyen Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
falcao, babel de bombaydı hani boş kim gelirse gelsin fatih terim oynatamıyor önce teknik direktör
Sen futboldan anladığına eminmisin
Yani gelirse akıl yok demektir. Sadece cincon değil türkiyeye gelirse cidden akıl yok demektir
Boyle tantanali transfer balonlarina artik inancimiz kalmadi. Iki yildir onlarca pahali bomba transferler, kontratlar yapildi. Sonuc: Gecen yil ligde GS 6. oldu. Bu yil belki 3. luk de zor. Demekki futbolculardan once baska birilerinin degismesi gerekiyor.

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