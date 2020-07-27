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Galatasaray'ın 2020-21 sezonu formaları belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman forması 279,90 TL'den satışa sunuldu

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu formaları belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman forması 279,90 TL'den satışa sunuldu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

KARANLIKTA YAKILAN MEŞALE

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor"

BUGÜN SATIŞTA

2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri ilk kez 27 Temmuz tarihinden itibaren satışa sunuldu.

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