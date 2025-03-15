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  4. Galatasaray'ın 4-0 kazanması sonrası Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu! Herkesin merak ettiği konudaki tahminini açıkladı... "Yüzde bin..."

Galatasaray'ın 4-0 kazanması sonrası Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu! Herkesin merak ettiği konudaki tahminini açıkladı... "Yüzde bin..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 17:00
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Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray bir virajı daha kayıpsız dönerken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Dilmen değerlendirmesinde bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine de değinirken herkesin merak ettiği hakem konusunda da tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 4-0 kazanması sonrası Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu! Herkesin merak ettiği konudaki tahminini açıkladı... "Yüzde bin..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 4-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesi sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine değinirken özellikle çok merak edilen hakem konusunda da konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

"EN ÖNEMLİ EŞİKLERDEN BİRİ"

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"Skorla ilgili söyleyebileceğim şey 3 fark olduğunda benzerini iki hafta önce Kadıköy'de gördük. Rölanti bir oyun oldu. Net favoriydi. En önemli eşiklerden biri Alanya deplasmanıydı. Kasımpaşa maçından sonra Alanyaspor maçı daha kritik hale gelmişti. Hesap yapar 10 hafta kaldı 5'ini içerde oynuyorum. 2 İstanbul deplasmanım var ama bu deplasmanlar zorlu, biri Beşiktaş."

"FAVORİ GİBİ BAŞLADI VE BİTİRDİ"

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"İstanbul dışında 3 maçı kalmıştı. Favori gibi başladı ve ilk yarıyı bitirdi. Galatasaray aylardır Kayserispor deplasmanı dışında son dakikalara böyle güvende girmemişti. Bugün oyun ve pozisyon olarak çok rahat bir galibiyet elde etti."

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KONUŞULUYOR"

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"Çok konuşuluyor psikolojik üstünlük kimde diye. Muhtemel 4'e düşeceğini yine hesaplıyordur hoca. Burada kamuoyunda büyük bir baskı altında Okan Buruk, bunu görüyoruz. Onu hissedebiliyorum ben. Farklı kazanmak başka bir güven getirir. 9 hafta var 27 puan var. 4 puan kaybetse, rakip her maçı kazansa dahi şampiyonum diye hesap yapıyor."

"DERBİ HAKEMİ TAHMİNİM..."

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"Benim şahsi fikrim, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde bu tartışmalar varken 'Yüzde 1 milyon yabancı hakem' dedim. Şimdi abartmayacağım öyle, yüzde bin olur yabancı hakem Beşiktaş-Galatasaray. Yerli hakemle oynatacaklarını düşünmüyorum. Orta hakemi yabancı getirmek istemiyor olabilirler ama hiç şansları yok. Tahminim Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yabancı hakem olacak."

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Galatasaray’a geri mi dönüyor?Galatasaray’a geri mi dönüyor?
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Hakem Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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