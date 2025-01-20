Galatasaray'ın Ahmed Kutucu için teklifi belli oldu! Eyüpspor'dan resmi açıklama: 2 gün içinde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir listesinde olan isimlerden Ahmed Kutucu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a, kiralık olarak Yusuf Demir'i ve bir miktar bonservis ücreti teklif ettiği öne sürülürken Galatasaray'ın bonservis ücreti olarak İstanbul ekibine 5 milyon euro önerdiği aktarılmış ayrıca sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun sonraki satışından da yüzde 25 pay teklif ettiği öğrenilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Eyüpspor cephesinden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

"2 GÜN İÇERİSİNDE BEKLEDİĞİMİZ TEKLİF GELECEK"

Ekol TV'ye koşuan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yurtdışından oyuncuya ilgi duyan kulüpler var. En geç 2 gün içerisinde Avrupa'nın önemli bir kulübünden, belirlediğimiz bonservis rakamına uygun bir teklif geleceği menajeri tarafından iletildi. Ama Türkiye'den elimize ulaşan resmi bir teklif yok." dedi.

"OYUNCUNUN İSTEĞİ, BEKLENTİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Oyuncunun tercihinin de önemli olduğunu vurgulayan Kulaksız, "Biz bonservis noktasında Eyüpspor'un beklentisini karşılayacak rakam oluştuğunda Ahmet Kutucu ile istişare edeceğiz. Oyuncunun arzusu, isteği, beklentisi, kariyer hedefi bizim için çok önemli" açıklamalarında bulundu.