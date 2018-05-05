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Galatasaray'ın Akhisar maçı kamp kadrosu belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, kritik mücadelenin kadrosunda yer alan isimler belli oldu. Hafta içi sakatlık yaşayan Ryan Donk, Akhisarspor maçının kadrosunda yer alırken cezalı Belhanda ve sakat Mariano, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Akhisar maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek olan kafile, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek mücadele öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda başlayacak.

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Galatasaray ryan donk

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