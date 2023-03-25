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Galatasaray'ın Alexis Sanchez transferini Mesut Özil mi engelledi?

25.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan fakat gerçekleşmeyen Alexis Sanchez transferi için olay bir iddia ortaya atıldı. Arsenal'dan Mesut Özil ile takım arkadaşı olan Şilili oyuncu, Galatasaray'ın kendisine teklif yapmasının ardından Mesut Özil'i aradığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez transferini Mesut Özil mi engelledi?
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alev aldı. Bu olayın ardından sezon başında transferin neden gerçekleşmediğiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

MESUT ÖZİL'İ ARADI

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Alexis Sanchez, Galatasaray'dan teklif aldığı gibi Mesut Özil'i arayarak bilgi aldığı ifade edildi. Mesut Özil'in de yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilince sosyal medya karıştı.

GALATASARAY YENİDEN İSTİYOR

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Sezon başında yönetici Erden Timur'un Alexis Sanchez ile yaptığı görüşmelerde yer alan Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, konu ile ilgili sorulan sorulara "Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" yanıtını vermişti. Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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