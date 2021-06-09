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Galatasaray'ın Aliou Dieng için yaptığı teklife ret

09.06.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Ahly, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aliou Dieng için yaptığı teklif kabul etmedi.

Galatasaray'ın Aliou Dieng için yaptığı teklife ret

Galatasaray scout ekibinin izlediği Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için sarı kırmızılılar ilk teklifini yaptı.

Al Ahly takımında forma giyen 23 yaşındaki Aliou Dieng için Ghanasoccer'ın haberine göre Galatasaray, 800 bin Euro teklif etti. Ancak Al Ahly kulübü tarafından bu teklif reddedildi. Al Ahly kulübünün şu anda Aliou Dieng'i takımdan göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

ALİOU DİENG KİMDİR?

2019 yılında Al Ahly'ye transfer olan ve geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda forma giyen Aliou Dieng, 34 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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