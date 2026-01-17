SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın 'atom karınca'sı ayrılıyor! Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro, ikinci kez harekete geçiyor! Güney Amerika basınında yer alan iddialara göre, Brezilya temsilcisi yeni bir teklif sunmaya hazırlanırken, Uruguaylı yıldızın da "eve dönüş" fikrine sıcak baktığı konuşuluyor.

Galatasaray'ın 'atom karınca'sı ayrılıyor! Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 29 yaşındaki başarılı ön liberosu Lucas Torreira için Atletico Mineiro ısrarını sürdürüyor. İlk teklifi yetersiz bulunan Brezilya ekibinin, Sarı-Kırmızılıların kapısını bu kez daha ciddi bir rakamla çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Mynet Anket Lucas Torreira'nın olası ayrılığı Galatasaray'ı nasıl etkiler?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kesinlikle çok kötü etkiler. Orta sahanın dinamiği düşer.
Hiçbir şekilde etkilemez, zaten memnun değildim.
Bu anket 23 saat 17 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

ASLAN'IN BEKLENTİSİ: 20 MİLYON EURO

Galatasaray ın atom karınca sı ayrılıyor! Lucas Torreira dan şaşırtan hamle 1

Galatasaray yönetimi, takımın en kritik isimlerinden biri olan Torreira'yı kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-Kırmızılıların, Uruguaylı yıldız için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor.

"EVİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR"

Galatasaray ın atom karınca sı ayrılıyor! Lucas Torreira dan şaşırtan hamle 2

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise oyuncunun menajerinden geldi. Torreira'nın menajerinin, Brezilya ekibinin oyuncuya Galatasaray'daki maaşına yakın bir teklif sunmak için çabaladığını ve Torreira'nın da ailesine, ülkesine daha yakın bir coğrafyada oynamaya sıcak baktığını söylemişti.

"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Finansal anlamda da zaten iyi bir birikim yaptı."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan "Atom Karınca"nın geleceği, Atletico Mineiro'nun yapacağı bu yeni teklifle netlik kazanacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Gaziantep FK Gaziantep FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor! Yeni adresini duyurdularArda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor! Yeni adresini duyurdular
Fenerbahçe'ye Napoli'den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattıFenerbahçe'ye Napoli'den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira haberler galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.