Galatasaray'ın 'atom karınca'sı ayrılıyor! Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 29 yaşındaki başarılı ön liberosu Lucas Torreira için Atletico Mineiro ısrarını sürdürüyor. İlk teklifi yetersiz bulunan Brezilya ekibinin, Sarı-Kırmızılıların kapısını bu kez daha ciddi bir rakamla çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

ASLAN'IN BEKLENTİSİ: 20 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, takımın en kritik isimlerinden biri olan Torreira'yı kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-Kırmızılıların, Uruguaylı yıldız için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor.

"EVİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR"

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise oyuncunun menajerinden geldi. Torreira'nın menajerinin, Brezilya ekibinin oyuncuya Galatasaray'daki maaşına yakın bir teklif sunmak için çabaladığını ve Torreira'nın da ailesine, ülkesine daha yakın bir coğrafyada oynamaya sıcak baktığını söylemişti.

"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Finansal anlamda da zaten iyi bir birikim yaptı."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan "Atom Karınca"nın geleceği, Atletico Mineiro'nun yapacağı bu yeni teklifle netlik kazanacak.