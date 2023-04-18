Galatasaray'ın 'atom karıncasına' talip var! 10 milyon euroluk teklif masada...

Galatasaray; Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, oyuncularının gösterdiği performanslar da dikkat çekiyor. Sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira, ortaya koydukları oyunla camianın beğenisini toplarken, Avrupa devlerinin de yakın takibinde yer aldı.

Bu isimler arasında bulunan Lucas Torreira, özellikle İtalya Ligi Serie A kulüplerinin radarına takıldı. Galatasaray'a sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'den transfer olan Uruguaylı yıldız, taliplerini artırmaya devam ediyor.

SARRI, TORREIRA'YI İSTİYOR

Çizme basınından II Messaggero'nun haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Lucas Torreira'yı kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

10 MİLYON EURO

Lazio'nun kısa süre içerisinde sarı - kırmızılılar ile masaya oturmaya hazırlandığı ve 10 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan 27 yaşındaki yıldız isim, 1 asist yaptı.

