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Galatasaray'ın 'atom karıncasına' talip var! 10 milyon euroluk teklif masada...

18.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken sarı - kırmızılılarda üst üste oynanan maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Lucas Torreira, Avrupa devlerinin radarına takıldı. Özellikle İtalya'dan talipleri olan ve taraftarların 'Atom karınca' lakabını taktığı Torreira için Çizme basınından flaş bir haber geldi.

Galatasaray'ın 'atom karıncasına' talip var! 10 milyon euroluk teklif masada...

Galatasaray; Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, oyuncularının gösterdiği performanslar da dikkat çekiyor. Sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira, ortaya koydukları oyunla camianın beğenisini toplarken, Avrupa devlerinin de yakın takibinde yer aldı.

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Bu isimler arasında bulunan Lucas Torreira, özellikle İtalya Ligi Serie A kulüplerinin radarına takıldı. Galatasaray'a sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'den transfer olan Uruguaylı yıldız, taliplerini artırmaya devam ediyor.

SARRI, TORREIRA'YI İSTİYOR

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Çizme basınından II Messaggero'nun haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Lucas Torreira'yı kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

10 MİLYON EURO

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Lazio'nun kısa süre içerisinde sarı - kırmızılılar ile masaya oturmaya hazırlandığı ve 10 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan 27 yaşındaki yıldız isim, 1 asist yaptı.

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