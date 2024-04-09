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Galatasaray'ın attığı gol için Fenerbahçeli isimden çok konuşulacak iddia! 'Bizi kandırdılar'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 08:53
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Şanlıurfa'da oynanan Fenerbahçe'nin henüz ilk dakikalarda sahadan çekildiği Süper Kupa mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar henüz 50. saniyede Icardi ile öne geçerken, Fenerbahçe U19 takımı oyuncularından Emirhan Arkutcu yaptığı açıklamada kandırıldıklarını iddia etti. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve Sarı-Lacivertliler'in sahadan çekilmesiyle yarıda kalan 2023 Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündemde.

MAÇTAN ÖNCE YANINA GİTTİ...

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Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği Emirhan'ın da takım arkadaşlarına Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini aktardığı öne sürüldü.

"BİZİ KANDIRDILAR"

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Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" ifadelerini kullandı.

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