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Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini istiyorlar! ''Galatasaray, bizim paramızı hala ödemedi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.08.2024 16:17
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Galatasaray'ın 18 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Gabriel Sara'nın gelişi, Alman ekibi Hannover 96'yı kızdırdı. Derrick Köhn transferinden kalan borcunu ödemediği iddia edilen Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesi istendi.

Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini istiyorlar! ''Galatasaray, bizim paramızı hala ödemedi"
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi pahalıya patlayabilir. 18 milyon Euro ödenerek rekor kırılan transfer, Derrick Köhn'ün eski takımı Hannover 96'yı harekete geçirdi.

"BİZE ÖDEME YAPILMADI"

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Galatasaray'ın Gabriel Sara için ödediği 18 milyon euroluk bonservis bedeli, Hannover'i şaşırttı. Derrick Köhn'ün bonservis bedelinden kalan 2.5 milyon Euro'nun Hannover'e hala ödenmediği Alman ekibi tarafından açıklandı.

GALATASARAY ANLAŞMA ÖNERDİ

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Galatasaray, ödemenin tarihini ertelemeyi veya tamamen yeni bir anlaşma yapmayı önerdi. Hannover, kesin bir şekilde reddetti.

"PARA HESABIMIZDA DEĞİL"

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Gabriel Sara transferi sonrası Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Galatasaray, bizim paramızı hala ödemedi. Para hesabımızda değil." ifadelerini kullandı. Hannover 96, ödenmenin yapılmaması durumunda Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini talep edecek. (Bild)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Derrick Köhn
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