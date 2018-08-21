Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı iddia edildi!

Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin transferinin bitmesi artık an meselesi.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Badou Ndiaye'yi bedelsiz olarak kiraladı. Stoke City'den gelecek son evrakların ardından transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Galatasaray Badou Ndiaye'yi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satmıştı.
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