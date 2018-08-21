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Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2018 19:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaşıyor. Stoke City'den gelecek evrakların ardından Galatasaray'ın, Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı iddia edildi!

Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin transferinin bitmesi artık an meselesi.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Badou Ndiaye'yi bedelsiz olarak kiraladı. Stoke City'den gelecek son evrakların ardından transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Badou Ndiaye'yi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Badou N'diaye stoke city

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