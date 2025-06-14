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Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu… Elias Jelert için geliyorlar!

Galatasaray’da Danimarkalı sağ bek Jelert için yol ayrımı yakın. Alman kulübü Wolsburg oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu… Elias Jelert için geliyorlar!
Burak Kavuncu
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer dönemine oyuncu alımlarıyla damga vuran Galatasaray için sıra oyuncu satmaya geldi. Geldiği günden bu yana gösterdiği performans ile ne taraftarın ne de Teknik Direktör Okan Buruk’un gözüne giremeyen genç sağ bek için yol ayrımı bekleniyor. Başkan Dursun Özbek, teknik heyetten aldığı olumsuz rapor doğrultusunda oyuncunun menajerine kulüp arayın talimatı verdi.

WOLSBURG DANİMARKALI GENÇ OYUNCUYLA İLGİLENİYOR!

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Alman kulübü Wolsburg’un, Galatasaray forması giyen genç topçu için yakın zamanda teklif yapacağı bilgisi öğrenildi. Galatasaray’ın oyuncunun satışından beklentisi 7-8 milyon Euro olduğu bildirildi.

GALATASARAY FORMASIYLA BEKLENENİ VEREMEDİ…

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Parçalı formayı 35 maçta sırtına geçiren Elias Jelert, bu karşılaşmaların yalnızca 12 tanesine ilk 11'de başlarken 1 gollük performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer VfL Wolfsburg son dakika galatasaray Elias Jelert
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