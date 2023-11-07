Galatasaray'ın belki de en iyi oyuncusu takımdan ayrılmayı kafasına koydu! Sacha Boey, devre arasında İngiliz kulüpleriyle görüşme gerçekleştirecek

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi bu konuda Sacha Boey ile anlaşma sağlamıştı.

SON MADDEYİ DUYUNCA MASADAN KALKTI

Maaş konusunda bir sıkıntısı olmayan Sacha Boey, serbest kalma maddesinin 25 milyon euro yapılacağını duyunca masadan kalktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kendisini istediğini bilen oyuncu, devre arasında bu takımlarla görüşme yapacağını sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.





