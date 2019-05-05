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Galatasaray'ın Beşiktaş maçında bulduğu gol öncesi taç itirazı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın Onyekuru ile bulduğu golden önce topun taca Galatasaraylı futbolcular tarafından çıktığını iddia etti ancak karar değişmedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş maçında bulduğu gol öncesi taç itirazı!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile golü buldu. Onyekuru'nun golünden hemen sonra hakem Bülent Yıldırım'a "topun Galatasaraylı futbolculardan taça çıktığına" dair itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların bu tepkisi yerini bulmadı.

Golden sonra VAR odasındaki Cüneyt Çakır ile görüşen Bülent Yıldırım, gol kararını değiştirmezken Beşiktaşlı futbolcuların tepkisi bir an olsun dinmedi ve hakem Yıldırım, santra bölgesinde topu fırlatan Gökhan Gönül'ü ve Adem Ljajic'i sarı kartla cezalandırdı.

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Galatasaray Beşiktaş bülent yıldırım caner erkin

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