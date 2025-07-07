Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara ESPN Brasil'e açıklamalarda bulundu! Alex De Souza ve Fenerbahçe hakkında söyledikleri gündem oldu...

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kendisine sorulan "En sinir bozucu taraftar kitlesi?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte satır başları…

"İLK BAŞTA TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORDUM"

İlk başta Türkiye'ye gelmek istemediğini belirten Gabriel Sara, "Galatasaray beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier Lig'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta Türkiye'ye gitmek istemiyordum. Bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier Lig'de oynama fırsatım olmasaydı onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim ve dürüst olmak gerekirse bu harika bir seçimdi" ifadelerini kullandı.

‘‘ARKA TARAFTAYKEN DAHA ÖZGÜRDÜM!’’

Soru: "Norwich'te istatiksel olarak etkileyiciydin. Oyununda ne keşfettin, neleri yapabileceğini fark ettin?"

Gabriel Sara: "Evet. Arkada olduğumda, 10 numarada oynarken olduğundan çok daha fazla özgürlüğüm olduğunu keşfettim. Yani, oyun bende başlıyordu ve o andan itibaren topun ileriye gitmesini sağlayan bir sistemimiz vardı kanatlarda. İleri çıkmakta özgürdüm ve diğer orta saha oyuncusu geride kalıyordu, antrenörüm bana bu özgürlüğü veriyordu. Yani, ceza sahasına yaklaştığımda ya da içine girdiğimde, sürpriz bir oyuncu oluyordum. Yani kimse beni orada beklemiyordu, teorik olarak, çünkü birinci ön libero ceza sahasında ne yapıyor, değil mi? Bu, antrenörümüzün küçük bir taktiği, bir numarasıydı, insanların benim biraz daha geride kalacağımı düşünmesini sağlıyordu, oysa ki öne çıkmakta daha fazla özgürlüğüm vardı. Böylece sürpriz bir oyuncu olarak gollerimi atıyordum."

HAYALİNİ AÇIKLADI…

Soru: "İlerisi için hayalin nedir?"

Gabriel Sara: "En büyük hayalim Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."

FELIPE MELO'YA BAYILIYORLAR

Soru: "Galatasaray tarihindeki Brezilyalılar arasında en büyük idolün kim?"

Gabriel Sara: "Taffarel. O burada UEFA kupası kazandı. Sonra belki de Felipe Melo diyebilirim. Felipe Melo'ya bayılıyorlar burada. Şu an aklıma başka biri gelmiyor ama Felipe Melo'ya bayılıyorlar, gerçekten çok seviyorlar."

CITY VE UNITED İDDİALARINA CEVAP VERDİ!

Soru: "City ve United iddiaları hakkında ne düşünüyorsun?"

Gabriel Sara: "Bilmiyorum çünkü menajerimle şöyle bir anlaşmam var: eğer gerçek bir şey olursa beni arar, böylece o gereksiz heyecanı yaşamam. Sadece dedikoduysa bilmemeyi tercih ederim. Menajerim şimdilik sessiz."

‘‘SADECE TÜRKİYE LİGİ'NDE OYNAYARAK MİLLİ TAKIM HAYALİ ZOR’’

Gabriel Sara: "En büyük hayalim Dünya Kupası'nda Brezilya forması giymek... Bu yıl Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynayacağız. İyi bir turnuva geçirirsek işler iyi gidebilir. Tabii ki sadece Türkiye Ligi'nde oynayarak Milli Takım fırsatı yakalayacağımı düşünmüyorum. Galatasaray'a transfer olma nedenlerimden biri de buydu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi oynayıp radarda olmak. Championship'te bu zor olurdu."

‘‘OSIMHEN BENİM EN BÜYÜK RAKİBİM’’

Soru: "Kişisel olarak hangi Galatasaray oyuncusuyla yakınsın?" Gabriel Sara: "Herkesle iyiyiz ama Sanchez, Lemina ve Osimhen ile yakınız. Osimhen benim en büyük rakibim. Aramızda bir çekişme var, ama bu iyi bir çekişme. Top kapma oyunu oynarken ortaya çıktı bu. Top kapma oyunu oynarken çok tartışıyoruz. Ama tatlı bir atışma oluyor. Harika bir takımız biz."

‘‘GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ GİBİ BİR DERBİ VAR MI?"

Soru: "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsun?"

Gabriel Sara: "Dostum bilmiyorum, dünyada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi gibi bir derbi var mı?"

"EĞER SARA FUTBOLCUYSA, BEN DE ASTRONOTUM"

São Paulo'da taraftarların kendisine koyduğu olumsuz 'Astranot' lakabı. "Eğer Sara futbolcuysa, ben de astronotum" gibi sözler hakkında konuşan Gabriel Sara, "Futbol duygusaldır. Bir taraftardan sadece şunu isteyemem; Bilmiyorum, adam gidip bilet alıyor, gece dokuz buçukta maça geliyor. Sabah beş, altıda işe gitmesi gerekirken, ona sabırlı ol diyemem, anlıyor musun? Babam her zaman şöyle derdi: Eğer iyi oynarsan, seni severler, kötü oynarsan senden nefret ederler. Tabii ki sınırı aşan şeyler var. Ben futbol bağımlısıyım. Onlar benim iyi oynamamı istiyordu. Bu yüzden bu lakabı çok da kalbime almadım." İfadesinde bulundu.

"ALEX'İ GÖRDÜM, KALBİM KÜT KÜT ATTI"

Gabriel Sara, "Alex'in her zaman büyük hayranı oldum. Ona karşı Antalyaspor'a karşı oynadık. Onunla selamlaştık. Maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar. Onu görünce biraz sarsıldım selam verdim ama ne diyeceğimi bilemedim." dedi.

‘‘ZIDANE HAYRANIYIM’’

Zinedine Zidane'a olan hayranlığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Her zaman hayranı olduğum bir adam vardı, o da Zidane'dı. Saha içindeki davranışları, topu iki ayağıyla her iki tarafa da sürmesi... İnanılmaz bir zarafet, topu kontrolü gerçeküstüydü, top asla ayağından kaçmazdı. Yani onu izlemeyi seviyordum. Zarif ve izlemesi keyifli bir futbolcu söylemek gerekirse Zidane olurdu" açıklamasında bulundu.

‘‘SAHTE GÖZLÜK TAKTIM’’

Gabriel Sara: "Türkiye'de bana sokakta insanlar sırf futbolcu olduğum için bedava şeyler verdikleri oldu. Öyle anlar oldu ki, kendimi gizlemek zorunda kaldım. Gezmeyi seviyorum. Bir noktada maske takmak zorunda kaldım. Sahte gözlük taktım."

‘‘KARİYERİNDEKİ EN SEVDİĞİN DÖRT GOL HANGİLERİ?’’

Soru: ‘‘Kariyerindeki en sevdiğin dört gol hangileri?’’

Gabriel Sara: "Bu zor bir soru. Sanırım Palmeiras'a karşı, Allianz'da attığım gol. Norwich'te Rotterdam'a karşı, Norwich'te Millwall'a karşı attığım gol ve Galatasaray'da Fener'e attığım gol."

‘‘RODRI İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM’’

"Bir gün birlikte oynamayı hayal ettiğin iki futbolcu?" (ESPN) Gabriel Sara: "Sanırım Cristiano Ronaldo ve Rodri."

FENER CEVABI OLAY OLDU!

Soru: "En sinir bozucu taraftar kitlesi?"

Gabriel Sara: "Fener."