Galatasaray'ın Chaves takımından aldığı Marcao'nun transferinde kriz

Marcao’nun transferi ile ilgili detaylar ortaya çıktı… Brezilyalı oyuncu 4 Temmuz 2018’de 100 bin euro bedelle Atletico PR tarafından Chaves’e kiralandı. Sözleşmesine 800 bin Euro opsiyon konuldu. Marcao’ya Galatasaray talip olunca Chaves 800 bin Euro’yu ödeyip opsiyon hakkını aldı. 4 milyon Euro’ya da Galatasaray’a sattı. İşin ilginci Chaves’in Marcao’nun 800 bin Euro’luk opsiyon hakkını kullanmasından doğan 800 bin Euro’yu ödemediği için Atletico PR oyuncunun haklarının kendilerinde olduğunu iddia etti. (FOTOSPOR)

