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Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Adem Büyük: Hala şansımız var

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Adem Büyük, Club Brugge karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların tek golünü atan Adem Büyük, “Bu maçtan bu şekilde ayrılmak bizi üzdü. Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var” diye konuştu.

"UMARIM EN YAKIN ZAMANDA TOPARLANIRIZ"

Nasıl bir sezon geçirdiklerinin sorulması üzerine Büyük, “Açıkçası zorlanıyoruz ama bizim zorlandığımız konu sakat oyuncularımızın fazla olmasından dolayı ve bunların önemli oyuncular olması. Bunun dışında hiç zorlanmıyoruz. Bunu da maçlara yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra böyle olacak diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Çünkü bunlardan daha fazlasını hak ediyoruz. Dışarıdaki Galatasaraylılar bunu hak ediyor. Umarım en yakın zamanda toparlanırız” şeklinde cevap verdi.
Maçın genelinden kaynaklı ağrılarının olduğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, “Önemli değil. Bundan sonra bacağımız kopsa da oynayacağız” dedi.

"TRABZONSPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Hafta sonu Süper Lig’de deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Adem Büyük, “Bugünki gibi mücadele ettiğimiz sürece Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılırız diye düşünüyorum. Oradan başka bir düşüncemiz yok. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Umarım da öyle olur” diyerek sözlerini tamamladı.

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Galatasaray adem büyük club brugge

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
PSG, Fransız dostunuz Stade de France’da yatar mı size Büyük ?
ne sansin var 6tane yediğin madridi mi devireceksin tren kaçtı.. evinde bruge yenemiyorsan çıkmayı haketmiyorsun zaten
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