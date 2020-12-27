Galatasaray'ın deplasman performansı dikkat çekiyor

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRABZON'DAN LİDER DÖNÜYOR

Ligde son dönemlerde dış sahada etkisiz performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakip sahada elde ettiği iyi sonuçlarla puanları topluyor.

Geride kalan 15 haftanın birini bay geçen Galatasaray, sahasında ve deplasmanda yedişer maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. Fatih Terim'in öğrencileri, dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan elde etti.

Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan fazla alan Galatasaray, bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA GOL ATTI

Galatasaray, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.

SON 6 SEZONUN EN İYİ DIŞ SAHA PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Süper Lig'de bu sezon rakip sahada çıktığı 7 maçta 15 puan elde eden Galatasaray, son dönemlerdeki en iyi deplasman performansına imza attı.