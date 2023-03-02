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Galatasaray’ın dev projesi hayata geçiyor! 1 milyar TL'lik ödeme...

02.03.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan arsanın Emlak Konut'ta bulunan 41 dönümlük bölümünü satın aldı. Galatasaray böylece toplamda 62 dönümlük arazinin sahibi olmuş oldu.

Galatasaray’ın dev projesi hayata geçiyor! 1 milyar TL'lik ödeme...

Galatasaray Yönetimi, yeni projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Florya’daki arsanın Emlak Konut’ta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı. Daha önce arazinin 21 dönümlük bölümünü elinde bulunduran Galatasaray, Florya’da toplamda 62 dönümlük arazinin sahibi oldu.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

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Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Emlak Konut, Florya arazisinin kalan kısmının Galatasaray’a satıldığını duyurdu. Emlak Konut’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır” denildi.

BAŞKAN ÖZBEK DUYURACAK

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Sarı-kırmızılı yönetimin sıradaki hedefi, takımın tesislerini Kemerburgaz’a taşımak ve Florya’da inşaata başlamak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu ay yapılacak olağan mali kongrede projenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

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