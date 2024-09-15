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Galatasaray'ın Dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen'den dikkat çeken açıklamalar! Icardi ve Batshuayi sözleri... ''Ben attım sandım ama''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 00:12
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Galatasaray Trendyol Süper Lig 5.haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı - kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Icardi ve Batshuayi hakkında dedikleri ise dikkatleri çekti.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig’in beşinci haftasında sahasında Rizespor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray’da yeni transfer Victor Osimhen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Icardi ve Batshuayi hakkında söyledikleri ise gündem oldu.

İşte Dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'nin açıklamaları;

“HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ”

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“Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz."

“GELMEDEN ÖNCE BİLİYORDUM”

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“İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım."

“ÖLÜMCÜL BİR OYUNCU”

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“Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte iş birliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum."

''BEN ATTIM SANDIM''

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“Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu."

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Mauro Icardi Michy Batshuayi galatasaray Victor Osimhen
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