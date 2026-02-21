SPOR

Galatasaray'ın efsane ismi Ergün Penbe darp raporu aldı! Kulüp yöneticisinin saldırısına uğradı

Ergün Penbe ile Uşakspor yöneticisi arasında yaşandığı öne sürülen tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hastaneden darp raporu aldığı konuşulan tecrübeli teknik adamla ilgili kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Cevdet Berker İşleyen

Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerinde bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi. Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan tecrübeli isim, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Uşakspor’da yaşandığı iddia edilen olayla futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

DARP RAPORU ALDI

İddiaya göre Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. Yaşanan gerilimin ardından Penbe’nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Uşakspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AYRILIP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Sezona 53 yaşındaki çalıştırıcıyla başlayan Uşak temsilcisinde daha önce de hareketli günler yaşanmıştı. Taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 28 Ocak’ta yollar ayrılmış, ancak 8 Şubat’ta Eskişehirspor karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından Penbe yeniden göreve getirilmişti.

Yaşanan son gelişme, hem kulüp içinde hem de Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler Uşakspor yönetiminden yapılacak açıklamaya çevrildi.

