Galatasaray'ın elinde ligi bitirtmeyecek belgeler mi var? Erden Timur ne demek istedi?

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması sıradan bir maç olmaktan çıktı. Ortaya atılan iddialar parmak ısırtacak cinsten. Erden Timur'un dün gece yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada bu konu iyiden iyiye işlenmeye başladı.

"BU ŞEKİLDE GİDERSE LİG BİTMEYECEK. BİZ BİTİRTMEYİZ"

Erden Timur, "TFF'ye gittik görüştük. Onlar burada, bu tip şeylerle ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, bir kontrol yok orada. O günde söyledim, iyi niyetle mücadele edenler var TFF'de ama bu klikler oradan silinmediği müddetçe hepsi beyhude. Kararlılık lazım. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'de olmalı. Bu şekilde giderse lig bitmeyecek. Biz bitirtmeyiz!" demişti.

"ELLERİNDE BELGELER VAR" İDDİASI...

Erden Timur'un bu çıkışının ardından sosyal medyada flaş iddialar yer almaya başladı. Ligi bitirtmeyecek kadar ağır sözler kullanan Timur'un elinde Süper Lig'de yaşanan kurallara aykırı durumların belgesinin olduğu ifade edildi. Olayların düzelmemesi halinde UEFA'ya telefon açılıp bu belgelerin verileceği ifade edildi.



