Galatasaray'ın Esenler Erok'a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı!

Galatasaray'dan Esenler Erokspor'a kiralanan 18 yaşındaki Berat Luş, İstanbulspor karşısında 4 gol atarak maça damgasını vurdu.

Emre Şen

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

BERAT LUŞ TEK BAŞINA MAĞLUP ETTİ

Galatasaray ın Esenler Erok a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı! 1

Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurdu. İnanılmaz bir performans sergileyen Berat Luş, Galatasaraylı taraftarları da memnun etti.

GALATASARAY İSTERSE GERİ DÖNEBİLİR

Bugün 4 gol birden atan 18 yaşındaki Berat Luş’un sözleşmesinde Galatasaray isterse derve arası döner maddesi bulunuyor.

