Galatasaray'ın Esenler Erok'a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurdu. İnanılmaz bir performans sergileyen Berat Luş, Galatasaraylı taraftarları da memnun etti.
Bugün 4 gol birden atan 18 yaşındaki Berat Luş’un sözleşmesinde Galatasaray isterse derve arası döner maddesi bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum