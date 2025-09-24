Galatasaray'ın Esenler Erok'a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

BERAT LUŞ TEK BAŞINA MAĞLUP ETTİ

Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurdu. İnanılmaz bir performans sergileyen Berat Luş, Galatasaraylı taraftarları da memnun etti.

GALATASARAY İSTERSE GERİ DÖNEBİLİR

Bugün 4 gol birden atan 18 yaşındaki Berat Luş’un sözleşmesinde Galatasaray isterse derve arası döner maddesi bulunuyor.