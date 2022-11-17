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Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

17.11.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ronaldo'nun Manchester United'tan ayrılması artık kesin gibi. Yaptığı açıklamalarla United teknik direktörü Erik Ten Hagg'a savaş açan Portekizli yıldızın Dünya Kupası sonrası başka bir takıma imza atması bekleniyor. Galatasaray ile adı anılan Ronaldo için sarı-kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat, "Ben olsam Ronaldo'yu alırım. Büyük bir isim ve büyük bir marka” dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Cristiano Ronaldo açıklaması!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'da Cristiano Ronaldo sesleri git gide yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat, Galatasaray'ın Ronaldo'yu alması gerektiğini savundu.

"BEN OLSAM RONALDO'YU ALIRIM"

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"Ben olsan Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" dedi. Bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Adnan Polat'a büyük destek verdi.

TARAFTARLAR BAŞLADI: "COME TO GALATASARAY"

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu haberin duyulmasının ardından Ronaldo'nun Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı. Dünyanın en çok takipçisi olan insan konumunda bulunan Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde 10.000'i geçik ''Come To Galatasaray'' yazıldı.

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