Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo sesleri git gide yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat, Galatasaray'ın Ronaldo'yu alması gerektiğini savundu.

"BEN OLSAM RONALDO'YU ALIRIM"

"Ben olsan Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" dedi. Bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Adnan Polat'a büyük destek verdi.

TARAFTARLAR BAŞLADI: "COME TO GALATASARAY"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu haberin duyulmasının ardından Ronaldo'nun Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı. Dünyanın en çok takipçisi olan insan konumunda bulunan Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde 10.000'i geçik ''Come To Galatasaray'' yazıldı.

