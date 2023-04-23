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Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'ndan olay itiraf! "Felipe Melo ile Wesley Sneijder anlaşamazdı!"

23.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu konuk olduğu YouTube programında Atakan Kurt'un sorularını yanıtladı. Felipe Melo'ya ilişkin soru üzerine açıklamada bulunan Hamza Hamzaoğlu, futbolcunun çok karakterli ama zor biri olduğunu belirtip "Kendi değerleri var, çevresiyle iletişimi farklı. Wesley Sneijder ile çok iyi anlaşamazlardı" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Felipe Melo ve Sneijder ile ilgili sözleri olay oldu.

Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'ndan olay itiraf! "Felipe Melo ile Wesley Sneijder anlaşamazdı!"

Hamza Hamzaoğlu, Atakan Kurt'un YouTube programına konuk oldu. 2014-2015 yıllarında Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Hamza Hamzaoğlu, Felipe Melo ve Wesley Sneijder hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şu anda Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine devam eden deneyimli teknik adam, o dönem Felipe Melo ve Wesley Sneijder'ın sık sık anlaşmazlık yaşadığını belirtti.

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FELİPE MELO VE SNEİJDER HAKKINDA OLAY AÇIKLAMA

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu oyuncuları maçta aynı amaç için bir araya getirmek ve bunu sağlayabilmek hem çok zor hem de çok kolay. Bunlar karakterli oyuncular olduğu için bunu sağlıyorsun. Dışarıda aralarında problem olabiliyor belki fakat antrenman ve maçta müthiş bir uyumları vardı."

Felipe Melo hakkında bir anısıyla devam eden Hamzaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir gün antrenman öncesi sahaya çıktık ben konuşmayı yaptım. Serkan Hoca takımı ısıtmaya başladı. Mert geldi bana, 'Hocam Melo sizinle konuşmak istiyor' dedi. Sonra yanıma Melo ile geldi."

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"MELO ASLINDA BİZİ TARTIYOR"

Melo'nun 3 sarı kartı olduğu belirten Hamzaoğlu, "Önümüzde bir maç var. Ondan sonraki maç Gençlerbirliği maçı, sonra da Beşiktaş maçı var. Serkan, Melo'nun 'Bu hafta kart görsem de Gençlerbirliği maçında oynamasam. Bu hafta görmezsem, haftaya sarı kart görürsem Beşiktaş maçında oynayamayabilirim. Bu riski almasak mı?' dediğini belirtti. Melo aslında bizi tartıyor orada.

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"BİZİ EKSİK BIRAKMAYA HAKKIN YOK"

Biz yeni gelmişiz. Bakıyor ona nasıl bakıyoruz diye. 'Hiç kart görmeden ligi bitiremez mi? Ben bunu istiyorum ondan. 3 sarı kartla sezonu tamamlasın. Çünkü futbol hayatımda benim böyle anılarım var' dedim. Zor olduğu belirtilince ben de 'Tamam' dedim. 'O zaman oynarsın. Kart görmeni istemiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ama görürsen Gençlerbirliği maçında oynamazsın. Ama Gençlerbirliği maçında kart görürsen de yapacak bir şey yok başka bir arkadaşın senin yerine oynar. Bizim için problem değil. Sen kart görmemeye çalış. Sen bilerek kart gördüğünde senin yokluğunda biz Gençlerbirliği maçını kaybedersek yine 3 puan kaybetmiş olacağız. Bizi eksik bırakmaya hakkın yok' dedim. 'Tamam hocam' yanıtını verdi ve o sezon yine çok az kart görerek devam etti."

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