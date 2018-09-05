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Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Ligde oynadığı 6 maçta galibiyeti olmayan Hajduk Split, Rudes karşısında da 3 puan alamazsa Igor Tudor göreve getirilecek. Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Udinese'de görev yapmıştı.

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçiyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor'un gözü kulağı Hırvatistan'dan gelecek haberde... Futbolculuk döneminde Hırvatistan'da uzun yıllar formasını giydiği Hajduk Split'te görev değişikliği yaklaşıyor.

Hırvat basınında yer alan haberde bu sezon ligde oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamayn ve sadece 4 puanı bulunan Hajduk Split'te yönetimin Tudor'a sıcak baktığı belirtildi. Hajduk Split Yönetimi, şu anki teknik direktör Zeljko Kopic'e son bir şans daha verirken, Hajduk'un ligde oynayacağı Rudes maçında galibiyet alamaması halinde değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir süredir kulüp çalıştırmayan Igor Tudor'un da Hajduk Split'e sıcak baktığı belirtildi. Tudor, teknik direktörlük kariyerine de futbolcuyla formasını giydiği Hajduk Split'te başlamıştı. 2013-2015 yıllarıa ararsında Hajduk'u çalıştıran Tudor, göreve gelmesi halinde 3 yıl sonra geri dönmüş olacak. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor hajduk split Galatasaray

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