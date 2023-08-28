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Galatasaray'ın eski hocası Mancini'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! O da Suudi Arabistan'a gitti

28.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray'da da teknik direktörlük görevi yapan İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Son olarak İtalya Milli Takımı’nın başında olan İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini’nin adresi de Suudi Arabistan oldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın başına Mancini’nin getirildiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın, 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

DEV KULÜPLERİ ÇALIŞTIRDI

roberto-mancini-suudi-arabistan

58 yaşındaki teknik direktör, İtalya Milli Takımı dışında Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit’i çalıştırdı. Roberto Mancini, İtalya ile Avrupa şampiyonluğu da yaşadı.

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