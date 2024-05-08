Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Bir dönem dünya futbolunun yıldız oyuncularından olan Jo Alves, salı günü formasını giydiği Amazonas takımının otobüsündeyken gözaltına alındı. Gece boyunca karakolda tutulan Jo Alves için avukat Artur Eugenio Matias açıklama yaptı.

"KÜÇÜK BİR BORÇ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞ"

Avukatın yaptığı açıklamada, "Bahia eyaletindeki bir şehirde oldukça küçük bir borç için tutuklama emri çıkarılmış" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen ardından Jo Alves'in eski eşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bir gün av için, bir diğer gün avcı için" şeklinde bir yorumda bulundu.

NAFAKA ÖDEMESİNİ DÜZENLİ YAPMIYORDU

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Jo Alves, eski eşine nafaka ödemesini düzenli olarak yapmıyordu. Bunun üzerine eski eşinin polise şikayette bulunmasının ardından Jo Alves'in tutuklandığı ifade edildi.





