Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer Süper Lig'e dönüyor! Herkesi şaşkın...

Süper Lig'de daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve son olarak Shabab Al-Ahli'de forma giyen Denayer'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu olmadığı öğrenilirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Lyon'a veda etmesi sonrası ismi Süper Lig ile tekrar anılan Denayer, transfer dönemi kapanmadan önce özellikle Beşiktaş ile ismi ciddi şekilde anılmış, ancak anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı stoperin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli'ye transferi herkesi şaşırtmıştı. Dubai ekibinde 11 maça çıkan 28 yaşındaki Belçikalı stoperin kontratı 1.5 ay sonra bitiyor. Beşiktaş’ın da gündeminde olduğu öne sürülen Denayer’in, menajeri tarafından Trabzonspor’a önerildiği ortaya çıktı.

KARARI BJELICA VERECEK

Fanatik'in haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nde mutlu olmayan Denayer’in, yüksek yıllık ücretinde indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Türkiye’de daha önce Galatasaray formasını terleten Belçikalı milli yıldız konusunda kesin kararı teknik direktör Nenad Bjelica verecek.

