SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın eski yıldızı dördüncü kez tutuklandı!

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski futbolcu Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da bir barbekü partisinde tutuklandı. 40 yaşındaki futbolcunun borçları, yasal süreçleri hızlandırırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı dördüncü kez tutuklandı!
Emre Şen

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da düzenlenen bir barbekü partisinde gözaltına alındı. 38 yaşındaki futbolcunun çocuk nafakalarına ilişkin borçları 1,3 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

JO YİNE GÖZALTINDA

Bir dönem Galatasaray ve Manchester City’de oynayan Jo, Rio de Janeiro’da katıldığı bir barbekü partisinde polis tarafından tutuklandı. 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, çocuk nafakalarına dair borçlarını ödememesi nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi.

DÖRDÜNCÜ TUTUKLAMA

Sekiz çocuk babası olan Jo’nun gözaltına alınması ilk kez gerçekleşmiyor. Brezilya polisi kayıtlarına göre, oyuncu daha önce Campinas ve Contagem şehirlerinde iki kez gözaltına alınmış, 2024 yılı Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği olayla gündeme gelmişti.

BORÇ MİKTARI 1,3 MİLYON TL

2024 başından bu yana biriken nafaka borcunun yaklaşık 1,3 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen Jo’nun dördüncü kez tutuklanması Brezilya basınında geniş yankı buldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilirBeşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.