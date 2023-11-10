Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Mbappe için olay yaratan sözler: "O bir aptal!"

Mbappe'nin Güney Amerika futbolunu küçümsemesi üzerine TNT Sports'a konuşan Melo, "Mbappe benim gözümde bir aptal. Güney Amerika futbolunun seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Avrupa'dan futbolcu aramak için Güney Amerika'ya geliyorlar. Fransa'ya gitmiyorlar. Güney Amerika futbolu hakkında böyle konuşamaz.'' dedi.

Bu konu hakkında Mbappe'nin konuşmamasını ifade eden Melo, ''Dünya Kupası finalinde 3 gol attı ama şampiyon Arjantin oldu. Daha öğrenecek çok şeyi var. Aslında 3-4 Ballon d'Or kazanacak kadar harika futbolcu ama çenesini kapatmalı." sözlerini sarf etti.

Fluminense'de bu sezon 43 karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.





