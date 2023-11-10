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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Mbappe için olay yaratan sözler: "O bir aptal!"

10.11.2023 08:23 | Son Güncelleme:
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Fluminense ile Libertodores Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'ın eski futbolcu Felipe Melo, Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Mbappe'nin Güney Amerika futbolunu küçümsemesi üzerine TNT Sports'a konuşan Melo, "Mbappe benim gözümde bir aptal. Güney Amerika futbolunun seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Avrupa'dan futbolcu aramak için Güney Amerika'ya geliyorlar. Fransa'ya gitmiyorlar. Güney Amerika futbolu hakkında böyle konuşamaz.'' dedi.

Bu konu hakkında Mbappe'nin konuşmamasını ifade eden Melo, ''Dünya Kupası finalinde 3 gol attı ama şampiyon Arjantin oldu. Daha öğrenecek çok şeyi var. Aslında 3-4 Ballon d'Or kazanacak kadar harika futbolcu ama çenesini kapatmalı." sözlerini sarf etti.

Fluminense'de bu sezon 43 karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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