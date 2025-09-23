SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneıjder'den flaş Mourinho açıklaması! Basın toplantısına sitem etti...

Jose Mourinho ile daha önce Inter’de birlikte çalışan Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneıjder, ünlü hocanın Fenerbahçe’den ayrılıp Benfıca’ya geçmesini sert bir dille eleştirdi.

Galatasaray’ın sevilen yıldızlarından olan Wesley Sneıjder, bir dönem İtalyan devi Inter’de birlikte çalıştığı Jose Mourinho’yu eleştirdi. Fenerbahçe’den olaylı bir şekilde ayrılıp, Benfica’nın yolunu tutan hocayı basın toplantısında söyledikleri sebebiyle eleştirdi.

‘‘BUNU SÖYLEMEMELİYDİ…’’

Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’nın yolunu tutan Mourinho'nun ilk basın toplantısında söylediği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." sözleri değerlendiren Hollandalı eski yıldız, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar." İfadelerinde bulundu.

‘‘ÖZEL BİR BAĞIM VAR!’’

Wesley Sneijder, "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor." açıklamasında bulundu.

