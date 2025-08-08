SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın eski yıldızı Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım..."

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'da forma giydiği döneme dair konuşacağını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızı Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım..."
Berker İşleyen

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Galatasaray ın eski yıldızı Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım..." 1

İŞTE ZAHA'NIN PAYLAŞIMI

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi.

Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

Galatasaray ın eski yıldızı Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım..." 2

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık göndermiş ardından Fildişili yıldız, MLS'ten Charlotte'ye transfer olmuştu. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asensio'dan Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medya karıştıAsensio'dan Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medya karıştı
Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray zaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Asensio'dan Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medya karıştı

Asensio'dan Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medya karıştı

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.