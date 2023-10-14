Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo için olay iddia! Bahis çetesi kurdu

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun başı dertte.

İtalya'da bahis soruşturması altındaki futbolcularından biri olan Nicolo Zaniolo, diğer oyunculardan daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Ansa Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcunun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.

Zaniolo'nun İtalya'da 401/98 sayını yasanın 4. maddesini ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi. Bu suçlamanın sadece yasadışı bahis sitelerini kullanmak değil, aynı zamanda bu uygulamayı organize etmek ve yaymakta aktif rol oynamak anlamına geldiği ifade edildi.

ANNESİ DE DAHİL EDİLEBİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlerde Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil edilebileceği aktarıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Zaniolo'nun savcılığa verdiği ifadede sadece poker oynadığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından İtalyan yıldızın, tablet ve telefonuna el konulmuştu.

5-6 MENAJER VE KULÜBÜ...

Öte yandan bahis soruşturmasında Juventus forması giyen Nicolo Fagioli'nin adını ortaya atan Fabrizio Corona'dan yeni iddialar geldi. Corona, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada, en az 5-6 menajer ve kulübün de bahis işinde olduğunu öne sürdü.

"İSİMLERİNİ VERMEM"

Corona, bahis soruşturmasında kulüp ismi sorulduğunda ise, "5-6 kulüp var ama isimlerini veremem. Aksi takdirde hakkımda soruşturma açılır" ifadelerini kullandı.

