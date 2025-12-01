SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızından olay tahmin: Fenerbahçe avantajlı!

Galatasaray’ın eski stoperi Aurelien Chedjou, derbi öncesi hem atmosferi hem de takımların form durumunu değerlendirirken dikkat çekici mesajlar verdi. Fenerbahçe’nin formuyla küçük bir avantaj yakaladığını söyleyen tecrübeli futbolcu, buna rağmen kalbinin Galatasaray’dan yana olduğunu vurguladı.

Berker İşleyen

Galatasaray’ın 2013–2017 yılları arasındaki başarılı savunmacılarından Aurelien Chedjou, Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Hem sahadaki rekabete hem de Türkiye’deki benzersiz futbola bakışını paylaşan deneyimli stoper, derbinin atmosferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

“HER İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR OLACAK”

Chedjou, puan farkının yalnızca bir olması ve iki takımın da güçlü bir form grafiği yakalaması nedeniyle derbinin yüksek tansiyonlu geçeceğini vurguladı. Tecrübeli oyuncu, “Her zamanki gibi yüksek bir atmosferde geçecek. İki takım arasında yalnızca bir puan var. Fenerbahçe, galibiyet serisi yakaladı ve Galatasaray da lider. Her iki takım için de çok zor geçecek.” sözleriyle mücadelenin önemine dikkat çekti.

"FENERBAHÇE AVANTAJLI"

Derbinin favorisi konusunda temkinli davranan Chedjou, Fenerbahçe’nin mevcut form grafiği nedeniyle kağıt üzerinde küçük bir avantaja sahip olduğunu belirtse de, gönlünün her zaman eski takımından yana olduğunu söyledi. “Fenerbahçe'nin form durumu nedeniyle küçük bir avantajı var ama yine de Galatasaray'ın kazanmasını umuyorum.” diyerek duygularını paylaştı.

SANE VE LEMINA...

Chedjou, derbide bireysel performansların belirleyici olabileceğini söyleyerek özellikle iki isme vurgu yaptı: Leroy Sane ve Mario Lemina. Ona göre bu oyuncular, “takımın dengesini yukarı çeken isimler” olarak mücadelede fark yaratabilecek potansiyele sahip.

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

