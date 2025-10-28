SPOR

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'dan bahis oynayan hakemlerin operasyonuna yönelik çarpıcı sözler! ''Temiz eller çağrısı...''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerle ilgili bahis operasyonu iddialarının ardından Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’dan Tv100 ekranlarında çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Burak Kavuncu

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, Tv 100 ekranlarında TFF Başkanı İbrahim Hacısoamnoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynaması üzerine iddiaları hakkında konuştu. Timur’un ‘‘Biz temiz eller çağrısı yaparken ilk biz incelenelim dedik, yazılı bir başvuru da yaptık!’’ sözleri geceye damga vurdu.

‘‘2 SENE EVVEL MÜRACAAT ETTİK’’

Galatasaray ın eski yöneticisi Erden Timur dan bahis oynayan hakemlerin operasyonuna yönelik çarpıcı sözler! Temiz eller çağrısı... 1

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, "Sadece yönetim ve hakemler değil, medyasından sosyal medyasına, her şeyin incelenmesi gerekir. Biz Galatasaray yöneticileri olarak iki sene önce herkesin incelenmesi için TFF'ye müracaat etmiştik." dedi.

TEMİZ ELLER ÇAĞRISI!

Galatasaray ın eski yöneticisi Erden Timur dan bahis oynayan hakemlerin operasyonuna yönelik çarpıcı sözler! Temiz eller çağrısı... 2

Erden Timur, "Biz temiz eller çağrısı yaparken ilk biz incelenelim dedik, yazılı bir başvuru da yaptık! Tüm banka hesapları, gerekirse çevremizdeki insanların hesapları incelensin diye başvuru yapmıştık." ifadesinde bulundu.

‘‘BAŞKA TÜRLÜ SAFRALARDAN ARINAMAZSIN…’’

Galatasaray ın eski yöneticisi Erden Timur dan bahis oynayan hakemlerin operasyonuna yönelik çarpıcı sözler! Temiz eller çağrısı... 3

Erden Timur, "Herkesin birleşerek bahis işinin üzerine gitmek lazım. Sonuçta bunu Türk futbolu için yapmak gerekiyor. Konu sadece bahis değil. Banka hesapları, telefonlar, çevremizdeki insanların telefonları da olsun dedik. Çünkü başka türlü safralardan arınamazsın." diye konuştu.

‘‘BU İŞ CESARET İŞİ!’’

Galatasaray ın eski yöneticisi Erden Timur dan bahis oynayan hakemlerin operasyonuna yönelik çarpıcı sözler! Temiz eller çağrısı... 4

Erden Timur, "Federasyon da bu konuyu genişleterek, dahil olan kişiler, kulüpler ne varsa; puan silme, ligden düşürülme gibi bir sürü örneği var. Bu iş samimiyet, cüret ve cesaret işi. Bunun da artık bu noktadan sergileneceğine inanıyorum" dedi.

