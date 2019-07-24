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Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'den Falcao paylaşımı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Galatasaray eski yöneticisi Ural Aküzüm, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun fotoğraflarını paylaşarak 'Bir cisim yaklaşıyor...' paylaşımı yaptı. Ural Aküzüm'ün bu paylaşımı, Galatasaray'ın Falcao'yu transfer etmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'den Falcao paylaşımı

Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm, yönetimin transferi için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao'nun fotoğraflarını paylaşarak 'Bir cisim yaklaşıyor...' paylaşımı yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, Falcao'nun transfer edilmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı ve Kolombiyalı golcü konusunda heyecan daha da arttı.

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AHMET BULUT: BU TRANSFERDE HER ŞEY SICAK
Galatasaray'ın bu transferi için Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut da "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok. Falcao, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon Euro'ya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ural Aküzüm galatasaray Monaco

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