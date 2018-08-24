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Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Monaco forması giyen Radamel Falcao Galatasaray yolunda! Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, Galatasaray'ın Falcao için Monaco ile temas kurduğunu ve Falcao'nun da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Monaco'nun Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Rodallega'nın menajeri olan ve Falcao'nun Türkiye haklarına sahip menajer Fatih İlek transferin detaylarını açıkladı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan İlke şunları aktardı;

Falcao kiralık olarak ikna edilmeye çalışılıyor. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Galatasaray ile Monaco yetkilileri arasında bir temas kuruldu.

"Falcao için başka kulüpler için de görüşmüştüm"

Falcao için başka kulüpler için de görüşmüştüm. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynamak isterim demişti. Falcao için Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Konuştuğumuz dönemde Fenerbahçe'nin kaynakları bu durumda değildi.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda görev almak istiyor"

Oyunculara ülkemizi iyi anlatmak lazım. Gelen oyuncular tabii para kazansın ama aldıkları paraların karşılığını versinler. Falcao'nun isteğini açıklamak doğru olmaz ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda görev almak istiyor.

Monaco yeni bir golcü transferi gerçekleştirdi. 2020 yılına kadar sözleşmesi var ve bu sezonun ardından Çin ya da Arap yarımadasına satışını düşünüyorlar.

"Rodallega gündeme geldi"

Galatasaray'ın bana göre elit kategori ya da ligi bilen bir golcü oyuncu alması lazım. Zaten gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın çalışması da bu şekilde. Rodallega da zaten gündeme geldi.

"Trabzonspor takımından 31 Ağustos tarihine kadar Burak Yılmaz ya da Rodallega ayrılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray radamel falcao monaco

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