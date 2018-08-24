Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Monaco'nun Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Rodallega'nın menajeri olan ve Falcao'nun Türkiye haklarına sahip menajer Fatih İlek transferin detaylarını açıkladı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan İlke şunları aktardı;

Falcao kiralık olarak ikna edilmeye çalışılıyor. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Galatasaray ile Monaco yetkilileri arasında bir temas kuruldu.

"Falcao için başka kulüpler için de görüşmüştüm"

Falcao için başka kulüpler için de görüşmüştüm. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynamak isterim demişti. Falcao için Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Konuştuğumuz dönemde Fenerbahçe'nin kaynakları bu durumda değildi.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda görev almak istiyor"

Oyunculara ülkemizi iyi anlatmak lazım. Gelen oyuncular tabii para kazansın ama aldıkları paraların karşılığını versinler. Falcao'nun isteğini açıklamak doğru olmaz ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda görev almak istiyor.