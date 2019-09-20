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Galatasaray'ın forma kol sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru Magdeburger Sigorta oldu. Sarı-kırmızılılar bu anlaşmadan 6 milyon 550 bin TL kazanacak.

Galatasaray ile sigorta markası Magdeburger Sigorta arasında futbol takımı forma kol sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve yönetim kurulu üyesi Zafer Uçar katıldı.

Törende konuşan Başkan Cengiz, sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ülkemizdeki sıkıntılara rağmen Galatasaray sponsorluk desteğini yitirmedi, arttırdı. 2016-2017’de 112 milyon TL’den, 2017-2018’de 124, 2018-2019’da bizim dönemde 180, güncel olarak sponsorluk gelirlerimizi 215 milyon TL’ye gidiyor. Bu çok mutluluk verici. Bununla gurur duyuyoruz. Bunlar bizlere olan ilginin sonucu. Magdeburger Sigorta'ya destekleri için çok teşekkür ederim. Geçen yılki sponsorlarımıza göre 74'ten 82'ye çıktı. Bu yıl 6 milyon 550 bin TL bedel sponsorluk sağladılar. Bunun için çok teşekkür ederim. Çok eski bir sigorta kurumu. Bütün sponsorlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan da, Galatasaray’a sponsor oldukları için gurur ve onur verici olduğunu söyledi. Zafer Uçar ise Galatasaray ile uzun yıllar birlikte olmak istediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti ve forma ile fotoğraf çekimi yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz Magdeburger

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamın başkan olduğu takıma sponsormu olunur.. 6-0
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