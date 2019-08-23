SPOR

Galatasaray'ın forma sponsoru Terra Pizza oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Terra Pizza ile 1+1 yıllık forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray'ın forma sponsoru Terra Pizza oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi.

Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi. Ayrıca, yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.


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Galatasaray Terra Pizza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu işi fb den iyi yapan yok onu anladım, adamlar her zaman en yüksek fiyata sponsoru buluyor, pizzadan da sponsor ne kadar yakışır pek emin olamadım...
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