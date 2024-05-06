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Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Ümit Davala'nın sözleri Sivassporluları çok kızdırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 13:05
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Kritik Sivasspor karşılaşmasında rakibini 6-1 mağlup eden Galatasaray'ın aldığı bu galibiyetin yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın eski futbolcusu Ümit Davala'nın sözleri Sivas cephesini kızdırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Ümit Davala'nın sözleri Sivassporluları çok kızdırdı!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Ümit Davala YouTube'da yayınlanan Markaj kanalında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Diğer takımların Galatasaray'a karşı farklı bir şekilde motive olduğunu söyleyen Davala'nın sözleri Sivasspor taraftarlarının tepkisine neden oldu.

"FARK YEMEKTEN KURTULAMADILAR"

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Ümit Davala değerlendirmesinde "Galatasaray'a karşı oynayan takımlar biraz farklı motive oluyorlar. Sivassporlu futbolculara maçtan önce mektuplar yazıldı ama mektuplar onları fark yemekten kurtaramadı..."

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