Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Ümit Davala'nın sözleri Sivassporluları çok kızdırdı!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Ümit Davala YouTube'da yayınlanan Markaj kanalında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Diğer takımların Galatasaray'a karşı farklı bir şekilde motive olduğunu söyleyen Davala'nın sözleri Sivasspor taraftarlarının tepkisine neden oldu.

"FARK YEMEKTEN KURTULAMADILAR"

Ümit Davala değerlendirmesinde "Galatasaray'a karşı oynayan takımlar biraz farklı motive oluyorlar. Sivassporlu futbolculara maçtan önce mektuplar yazıldı ama mektuplar onları fark yemekten kurtaramadı..."





