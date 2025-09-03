SPOR

Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz Eyüpspor ile anlaştı! İmza an meselesi...

Galatasaray’ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Yılmaz’a Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor teklifte bulundu.

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için Eyüpspor’un kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

ANLAŞMA TAMAM!

Gazeteci Salim Manav’ın verdiği habere göre Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ın kiralık transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. Transerin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk genç kalecinin kiralık transferine kendini geliştirip geri gelmesi için onay verdi. Eyüpspor'da kaleci rotasyonunda oynaması beklenen genç file bekçisinin gelecek sezonlarda Okan Buruk'un rotasyonunda olabileceği belirtiliyor.

