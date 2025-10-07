Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi için yönetim resmen harekete geçti! Görüşme odasına çağrıldı...

Milli araya lider giren Galatasaray’da Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Liverpool ve Beşiktaş karşılaşmalarında yedek kulübesinde olan ve bu sebepten mutsuz olduğu iddia edilen Arjantinli isimle özel bir görüşme ayarlanıyor.

GÖRÜŞME ODASINA ÇAĞRILDI!

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in son dönemde Icardi ile ilgili çıkan yedek kaldığı için mutsuz iddialarına son vermek için harekete geçti. Geldiği günden beri sarı kırmızılı taraftarların sevgisi konumunda olan Icardi için yönetim Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu ile ilgili spekülasyonlara son verilmesi için talimat verdi.

RAPOR SUNACAK...

Teknik direktör Okan Buruk'un izin sonrası Mauro Icardi ile bir toplantı yapacağı bildirildi. Buruk'un bu görüşme sonrası yönetimle de bir araya geleceği ve konuyla ilgili rapor vereceği haber detayında yer aldı.