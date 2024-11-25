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Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin ayrılık sürecindeki eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante bu kez haddini aştı! Galatasaray'a saygısızlık...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 07:53
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Galatasaray'ın golcü ismi Icardi yaşadığı sakatlığın yanında Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci ile de gündeme gelirken Wanda Nara'nın sevgilisi olan rapçi L-Gante, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin ayrılık sürecindeki eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante bu kez haddini aştı! Galatasaray'a saygısızlık...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi son günlerde Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci ile gündeme gelirken, Wanda Nara yeni sevgilisi L-Ganet ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Wanda Nara'nın rapçi sevgilisi ise paylaşımlarında Icardi'nin takımı olan Galatasaray'a göndermelerde bulunurken bu kez haddini aştı.

L-Gante son olarak katıldığı bir programda Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreciyle ilgili olarak, "Bu beni doğrudan etkilemiyor. Onun hareketlerini uzun zamandır görüyorum, mesajları görüyorum, her şeyi görüyorum. O evde kameralar var, niyetinin ne olduğunu biliyorum ve gerçek şu ki... o şekilde kaydetmiş olması... bu aptalca bir şey" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A SAYGISIZLIK!

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L-Gante, Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan tartışmaya da değindi. 24 yaşındaki şarkıcı, Meksika'da yayınlanan sarı - kırmızı kostümlü, 'Kırmızı Çekirge' isimli süper kahraman şovlarının parodisini yapan bir tv komedi dizisinin kahramanı üzerinden Mauro Icardi'ye gönderme yaparken Galatasaray formasına da adeta hakaret etti: "Aralarında bir tartışmaya ya da böyle bir şeye asla tanık olmadım ... ve eğer olursa, kırmızı çekirgeyi ararım"

'3 YILDIR GÖRÜŞÜYORUZ'

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L-Gante, Wanda Nara ile olan ilişkisi hakkında ise şunları söyledi: "Öyle kız ve erkek arkadaş gibi bir çift falan değiliz. Biz gerçekten her şeyi anlayan iki insanız, çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizin yanındayız. Yaklaşık üç yıldır onunla görüşüyoruz. Birbirimize her zaman saygı duyuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara galatasaray icardi
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